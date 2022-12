Ministerpräsidentenkonferenz Note „ausreichend“ für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern

Denn das alte Problem der MPK bleibt aktuell: Dort gefasste Beschlüsse haben keine rechtliche Bindung. Das ist auch gut so, schließlich soll der parlamentarische Gesetzgebungsprozess nicht umgangen werden können. Doch immer wieder kam es zu Beschlüssen, die einseitig aufgekündigt wurden und es nie zu Gesetzen oder Verordnungen gebracht haben. In der Corona-Krise entstand dadurch Unsicherheit bei den Menschen, welche Infektionsschutzregeln nun wo gelten. In der Energiekrise könnte das jetzt aber dazu führen, dass einzelnen Unternehmen, denen das Wasser (auch wegen Corona-Einbußen) ohnehin schon bis zum Hals steht, Deutschland den Rücken kehren werden. Das haben Bund und Länder auf dem Schirm und wollen dagegen ankämpfen. Doch an der Umsetzung hapert es bislang gewaltig und das strukturelle Problem bleibt bestehen: Die Energiekosten werden in Deutschland perspektivisch immer weiter steigen, Wettbewerbsnachteile zementieren sich so gegenüber der Konkurrenz aus den USA, wo bislang viel niedrigere Preise gelten.