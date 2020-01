Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Kohlebergwerk in Australien : Siemens muss zu seinen Verpflichtungen stehen

Aktivisten von „Fridays for Future“ demonstrieren am Freitag vor dem Siemens-Standort bei Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Düsseldorf Trotz des scharfen Protests will Siemens sich weiterhin an dem Kohlebergwerk in Australien beteiligen. Ist das, wie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagt, eine „historische Fehlentscheidung“? Nein, es war nicht zu vermeiden.