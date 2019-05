Pläne von Gesundheitsminister Spahn : Impfen muss verpflichtend sein

Meinung Berlin Eine Impfpflicht ist notwendig, weil alle anderen Maßnahmen gescheitert sind. Gesundheitsminister Jens Spahn will dies 2020 einführen und ist damit auf dem richtigen Weg. Denn Impfgegner verhalten sich unsozial.

Dass es in Deutschland seit Jahren nicht gelingt, die Impfquote bei Masern um wenige Prozentpunkte anzuheben, ist beschämend. Für die allermeisten Menschen wäre es so einfach, beim nächsten Arztbesuch den eigenen Impfschutz prüfen und gegebenenfalls auffrischen zu lassen. Denn nach Angaben von Ärzten sind nicht einmal unverbesserliche Impfgegner das Hauptproblem, die sich vehement gegen wissenschaftliche Fakten sperren. Die größte Hürde: Schlechtes Terminmanagement, Bequemlichkeit. Und deswegen zählten Experten zuletzt wieder mehr Krankheitsfälle, davon auch einige mit Todesfolge. Dabei müsste in Deutschland niemand mehr einer Krankheit zum Opfer fallen, die schon längst hätte ausgerottet sein können. Es ist unverständlich, warum es ausgerechnet Deutschland als eine der größten Industrienationen der Welt nicht schafft, die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation zu erfüllen. Was für ein Armutszeugnis!