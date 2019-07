Kommentar zu den kommunalen Altschulden : Sieg der politischen Vernunft

Berlin Es ist gut, dass sich die Bundesregierung endlich der Altschuldenproblematik der Kommunen annehmen will. Die Einnahmen von fast einem Fünftel aller deutschen Städte reichen regelmäßig nicht aus, um die Ausgaben zu finanzieren.

Es liegt in der Verantwortung der Länder dafür zu sorgen, dass ihre Kommunen genügend Geld zur Finanzierung der Daseinsvorsorge haben. Das Altschuldenproblem ist jedoch mit Kassenkrediten von insgesamt über 50 Milliarden Euro schon so groß, dass die Länder allein nicht in der Lage sind, diese auszugleichen, zumal sie ab 2020 die Schuldenbremse einhalten müssen. Das Einlenken des Bundes folgt also der politischen Vernunft. Bitter daran ist, dass untätige Länder wie Rheinland-Pfalz oder das Saarland dadurch billiger davonkommen könnten als solche, die wie NRW oder Hessen schon Verantwortung übernommen haben.