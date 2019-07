Kommentar zum mutmaßlichen Mord in Frankfurt : Trauer und Stärke

Berlin Auch eine noch so große Aufstockung der Polizeikräfte wird unerträgliche Taten wie in Frankfurt nicht verhindern. Aber das Signal, dass der Staat Härte zeigt, ist gut. Darüber hinaus braucht es die Solidarität der Bürger.

Die Trauer ist groß. Über den Tod des Jungen, der von einem Mann aus Afrika am Frankfurter Bahnhof vor einen Zug geworfen wurde. Über das Leid der Mutter, die den Verlust ihres Kindes bis an ihr Lebensende nicht verwinden wird. Über den Tod der Ehefrau und Mutter, die ein in Deutschland geborener Serbe vor zehn Tagen in der niederrheinischen Stadt Voerde vor einen Zug stieß. Über das Trauma der Lokführer, die die Bilder nie mehr aus dem Kopf bekommen. Über den Tod des CDU-Politikers Walter Lübcke, der von einem deutschen Rechtsextremisten hingerichtet wurde. Und groß ist das Entsetzen über den Angriff auf einen Eritreer, der in der vergangenen Woche im hessischen Wächtersbach von einem deutschen Fremdenfeind angeschossen wurde. Und über Migranten, die in Freibädern Badegästen und Bademeistern Angst einjagen.