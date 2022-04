Außenministerin Baerbock in Mali : Strategischer Fußabdruck

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, unterhält sich in Gao in Mali im Feldlager Camp Castor mit Bundeswehr-Soldaten aus dem Sanitätsdienst. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Bamako/Mali Der Einsatz in Mali ist für deutsche Soldaten derzeit weltweit der gefährlichste. Die Militärregierung in Bamako hat sich russische Söldner ins Land geholt, die für Stabilität sorgen sollen. Das ist auch eine Hürde, wenn es demnächst um eine Verlängerung des deutschen Mandates in dem afrikanischen Land gehen soll.