Kommentar zum Numerus clausus : Das falsche Kriterium

Meinung Düsseldorf Immer mehr Abiturienten beenden ihre Schullaufbahn mit einer Eins vor dem Komma. Die Lehrergewerkschaft GEW findet das gut. Es zeige den Ehrgeiz der jungen Menschen. Der Deutsche Hochschulverband findet das schlecht. Es zeige, wie die Anforderungen verwässerten.

Dass sich beide Ansichten vertreten lassen, zeigt vor allem eins: Niemand weiß wirklich, was die Noten zu bedeuten haben. Das wäre halb so schlimm, hätten wir kein föderales Bildungssystem. Der Anteil der Einser-Abiturienten ist in Thüringen mehr als doppelt so hoch wie in Schleswig-Holstein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Thüringer Schüler auch mehr als doppelt so schlau sind. Da ist es naheliegend, das System zu vereinheitlichen. Gleiche Abiturprüfungen für alle. Gleiche Karrierechancen für alle.