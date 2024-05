Kommentar Wohnungsbau Komplexes Problem, das politischen Sprengstoff birgt

Doch ein Grund für Erleichterung oder gar zum Feiern ist die neue Statistik wahrlich nicht. Denn unterm Strich verharrt der Wohnungsmarkt in sehr vielen Städten und Gemeinden Deutschlands in einer tiefen Krise. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum für immer breitere Gesellschaftsschichten – längst nicht mehr nur für die Geringverdiener, die es schon seit sehr vielen Jahren in Ballungsräumen extrem schwer haben. Und viel deutet darauf hin, dass die Lage sich in den kommenden Jahren noch verschärfen könnte. Denn die im vergangenen Jahr fertiggestellten Wohnungen sind zu einem Großteil vor der Zeit der jüngsten Preis- und Zinssprünge beantragt, finanziert und begonnen worden zu bauen.