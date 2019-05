Streit vorprogrammiert : SPD will die Grundrente mit der Gießkanne verteilen

Meinung Deutschland hat zehn Jahre sprudelnder Steuereinnahmen hinter sich. Dennoch ist die Infrastruktur in einem schlechten Zustand. Nun will die SPD erneut zusätzliche staatliche Leistungen auch für Menschen schaffen, die diese nicht benötigen.

Deutschland hat gerade ein blühendes Jahrzehnt hinter sich, was Steuereinnahmen angeht. Doch was hat die Regierung mit dem Geld gemacht? Sie hat es immer wieder in Wahlkampfgeschenke gesteckt und den Sozialstaat auf Kosten der jüngeren Generation aufgebläht. Die Infrastruktur ist marode, und auch in die Digitalisierung hätte viel früher mehr Geld fließen müssen. Das ist eine zukunftsvergessene Politik.