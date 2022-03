Kommentar : Peinliches Schauspiel um Impfpflicht

Meinung Berlin Die früheren Koalitionspartner Union und SPD liefern sich in der Debatte um die allgemeine Impfpflicht einen Machtpoker. Das eigentliche Ziel, mit klugen Maßnahmen gemeinsam die Pandemie in diesem Jahr zu beenden, gerät dabei in den Hintergrund.

Die Chancen, dass es in wenigen Monaten eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren geben wird, schwinden derzeit rapide und stehen schon fast bei null. Auch wenn die Verhandlungen offiziell noch nicht abgeschlossen sind zwischen den Fraktionen, rechnet niemand mehr mit einem Durchmarsch der Befürworter einer Impfpflicht für alle Erwachsenen. Nach einer monatelangen Debatte und anfänglichem Schlingern der Bundesregierung läuft es nun auf einen Kompromiss und möglicherweise eine Impfpflicht ab 50 Jahren hinaus. Wenn überhaupt. Denn die Fronten sind verhärtet, die Union spielt mit den Muskeln. Sie will die von der SPD angeführte Ampel-Bundesregierung vor sich hertreiben, ihr einen ersten herben Gesichtsverlust seit Amtsantritt bescheren. Schließlich haben Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) vehement und oft für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren geworben – ohne jedoch als Regierung mit einer Gesetzesinitiative in Vorleistung zu gehen. Das solle das Parlament regeln, hieß es früh von ihnen. Die Union warf es ihnen genüsslich vor, attestierte Lauterbach und Scholz bei jeder Gelegenheit eine ausgeprägte Führungsschwäche in der Corona-Krise. Aber auch die Union bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Politiker von CDU und CSU brauchten lange, um selbst einen Antrag vorzulegen. Als das Kompromisspapier endlich vorlag, blieb es an vielen Stellen vage. Auch die Union übernahm keine Führung. Stattdessen hält sie jetzt den langen Blockadehebel in der Hand und bringt die Ampel-Regierung und die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gehörig ins Schlingern. Für Scholz, Lauterbach und Co geht es jetzt vor allem darum, gesichtswahrend aus der Angelegenheit herauszukommen. Und alles so aufzubereiten, dass sie die Union und Impfpflicht-Gegner aus anderen Fraktionen an den Pranger stellen können, sollte es im Herbst wirklich zu der kritischen Lage in den Kliniken kommen, vor der sie mit Blick auf die geringe Impfquote bei älteren Menschen oft warnen. Klar, so funktioniert Demokratie. Doch mit Blick auf die lange Vorgeschichte ist das Ringen zu einem peinlichen Schauspiel geworden, das mit konzertierten und klugen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus nichts mehr zu tun hat. Der Weg über das Parlament droht in einer Sackgasse zu enden. Auch das Gezänk innerhalb der Ampel-Regierung um den Kurs der FDP trägt nicht zu pragmatischen Lösungen oder mehr Vertrauen in die Corona-Regelungen bei. Angesichts der massiven Folgen für die Bevölkerung, für die Wirtschaft und die öffentliche Kassenlage braucht es jetzt eine Kraftanstrengung aller politischen Entscheidungsträger, um die Pandemie wirklich zu beenden in diesem Jahr.