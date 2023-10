Lauterbach enttäuscht sie alle Maximal frustriert in den Infektionswinter

Die Pandemie ist vorbei, doch Deutschland steht ein harter Winter bevor: Die Corona-Zahlen steigen kräftig an. Und auch wenn es „nur“ Omikron-Varianten sind, die uns heimsuchen, so bleiben Ältere durch schwere Verläufe gefährdet. Zugleich fehlen bereits viele Arbeitnehmer in den Betrieben, die durch den strukturellen Fachkräftemangel angespannte Lage verschärft sich. Und dabei ist die Influenza, die in Australien schon viel Unheil angerichtet hat, noch nicht mal angelaufen.