Kommentar Mutiger Schulterschluss wäre wünschenswert

Da schmerzt es umso mehr, wenn nach den vielen schönen Bildern, den zuversichtlichen und ergreifenden Worten der vergangenen Tage doch schnell wieder deutlich wird, dass Scholz und Macron oftmals nicht auf einer Linie sind und vorrangig nationale Interessen vertreten. Zwar gab es zuletzt einen gemeinsamen Gastbeitrag in der „Financial Times“, in dem sie auf eine Neuausrichtung des EU-Haushalts dringen. Doch schon in der Handelspolitik sind sie sich uneins. Deutschland will schnellere Abschlüsse von Freihandelsverträgen der EU mit anderen Teilen der Welt, Frankreich ist reservierter. Andersrum dringt Frankreich auf Strafzölle für billige E-Autos aus China, was in Berlin auf Gegenwehr stößt. Und insbesondere in der auch von Macron so hervorgehobenen Verteidigungspolitik gibt es schon seit sehr vielen Jahren Frust auf beiden Seiten. Ob es um Raketenabwehr, nukleare Abschreckung, neue Flugzeuge oder Panzer geht: nationale Interessen dominierten bislang. Nach dem Staatsbesuch wird mit dem deutsch-französischen Ministerrat in Meseberg daher rasch wieder politischer Realismus vorherrschen. Es wäre wünschenswert, wenn Scholz und Macron mal einen wirklich mutigen Schulterschluss ohne Sticheleien im Kleinklein wagen, um Europas Probleme anzugehen.