Kommentar Ein Atlas mit Risiken und Nebenwirkungen

So geht der Atlas zunächst nur in abgespeckter Form an den Start, Daten beispielsweise zu den Komplikationsraten für ausgesuchte Krankheiten kommen erst noch. Auch sind die im Atlas aufgeführten Krankenhäuser auf dem aktuellen Stand, die Tacho-Darstellungen der wichtigen Qualitätsmerkmale „Behandlungsfälle“ und „Pflegepersonalquotient“ fußen aber auf Daten aus dem Jahr 2022. Erst in den nächsten Wochen oder Monaten kommt die frischere Datengrundlage mit den Informationen aus dem vergangenen Jahr. Und auch erst im Spätsommer wird es dann weitere Merkmale und damit mehr Nutzwert des Portals geben. Es besteht also das Risiko, dass Patienten sich nun zu sehr auf die Daten verlassen und Kliniken aussortieren, obwohl die nur geringe Unterschiede aufweisen und genauso gut behandeln würden. Lange Wartezeiten können die Folge sein.