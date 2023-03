Berliner Republik Besuch der SPD-Spitze in Kiew ist auch ein Signal an die Partei

Interessant wird sein, wie sich die SPD in den nächsten Monaten positioniert. Während Klingbeil die Forderung von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einer Aufstockung des Wehretats generell unterstützt, sind sowohl Mützenich als auch die SPD-Co-Chefin Saskia Esken in dieser Frage deutlich zurückhaltender. So oder so, das Bild von Klingbeil und Mützenich in Kiew wird in der Ukraine als Symbol verstanden, dass weitere Unterstützung aus Deutschland auch nach einem Jahr Krieg noch nicht zum Spielball parteipolitischer Diskussionen geworden ist.