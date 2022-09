Trotz vieler Krisen : Klimaschutz darf nicht geopfert werden

Foto: AP/Muhammad Sajjad 20 Bilder Verheerende Überschwemmungen – Pakistan versinkt in den Fluten

Meinung Berlin Die aktuellen Bilder aus Pakistan und der Blick auf den Rekordsommer bei uns machen deutlich: Die Klimakatastrophe muss eingedämmt werden. Die krisenbedingte Energiepolitik droht aber viele Fortschritte beim Klimaschutz zunichte zu machen. Das würde sich rächen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Es sind apokalyptische Bilder, die aus Pakistan kommen. Nach offiziellen Angaben sind mehr als 1000 Menschen infolge der verheerenden Überschwemmungen gestorben, es dürfte jedoch noch weit mehr Opfer geben. Mehr als eine Million Menschen sind auf der Flucht, ein Drittel des Landes steht nach Behördenangaben unter Wasser, weil der saisonale Monsunregen einfach nicht aufhören will. Die Vereinten Nationen sprechen von einer noch nie dagewesenen Klimakatastrophe. Diese ist real. Sie findet statt. Heute in Pakistan. Morgen in einem anderen Land. Auch der Sommer in Deutschland hat uns erahnen lassen, wie heftig uns Hitzewellen treffen können – neben anderen dramatischen Folgen des Klimawandels. Dass extreme Wetterereignisse infolge der Erderwärmung zunehmen werden, ist Konsens in der Wissenschaft. Dass diese schon jetzt so geballt auftreten, hat viele überrascht. Und es verdeutlicht, wie dringend nötig menschliches Handeln gegen den menschengemachten Klimawandel ist.

Das Problem: Es wird immer etwas dazwischenkommen, was den Fokus ablenkt auf scheinbar noch drängendere Krisen, auf noch unmittelbarere Bedrohungen, auf noch spürbarere Effekte globaler Entwicklungen. Russischer Angriffskrieg in der Ukraine, Energiekrise, galoppierende Preise, Inflation, und, und, und. Und trotzdem darf Klimaschutz nicht hintanstehen. Es ist die Konsequenz aus Fehlern der vorherigen Regierungen in Deutschland, dass das Ruder in der Energiepolitik jetzt brachial und zu extrem hohen Kosten herumgerissen werden muss. Der Bund, mehrere Länder und auch Kommunen haben den Ausbau der erneuerbaren Energien über einen viel zu langen Zeitraum verschlafen, verschleppt – oder sogar aktiv zu verhindern versucht. Zugleich kam das billige Pipeline-Gas aus Russland für den Wohlstand in Deutschland so gelegen, dass die Abhängigkeit und der teils völkerrechtswidrige Kurs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kauf genommen wurden.

Lesen Sie auch Mehr als 1160 Hochwassertote : Pakistan und UN rufen nach schweren Überschwemmungen zu Hilfe auf