Föderalismus-Debatte : Am goldenen Zügel des Bundes

Meinung Berlin Die drei Ministerpräsidenten von NRW, Bayern und Baden-Württemberg wollen dem Bund mehr Kompetenzen und mehr Finanzmittel abringen. Ihre Probleme werden sich damit nicht in Wohlgefallen auflösen.

In einer globalisierten Welt und einem geeinten Europa müssen die Regionen stark sein, weil sie Identität stiften und die Heimat pflegen. Auch mit Blick auf das Bedürfnis der Menschen, von der Politik wahrgenommen zu werden, ist eine klare Verantwortlichkeit vor Ort notwendig. Und wenn die Ministerpräsidenten beklagen, dass der Bundesrat in Berlin nicht auf Augenhöhe behandelt werde, dann ist das auch nicht von der Hand zu weisen. Dass sich die Ministerpräsidenten der großen bevölkerungsreichen Bundesländer vom goldenen Zügel des Bundes befreien wollen, ist nachvollziehbar.

Allerdings werden sich die Probleme der Länder mit mehr Geld und mehr Entscheidungsbefugnis nicht in Luft auflösen. Wenn in einem Bundesland Unterricht ausfällt, weil Lehrer fehlen, dann liegt das im Zweifel an einer schlechten langfristigen Planung. Wenn in einem Bundesland das Turbo-Abi erst eingeführt und dann wieder abgeschafft wird, dann ist nicht die Bürokratie aus Berlin verantwortlich. Und wenn für genehmigte Infrastrukturprojekte die Bundesmittel liegen bleiben, möge man nicht über den Bund klagen.