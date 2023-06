Gipfel am Montag Warum Fernwärme eine grüne Gaukelei ist

Berlin · Vor dem Fernwärme-Gipfel der Bundesregierung an diesem Montag in Berlin fordern die Kommunen eine Anschlusspflicht für Hausbesitzer an künftige Netze. Doch das wäre klimapolitischer und ökonomischer Wahnsinn.

11.06.2023, 19:22 Uhr

Leitungen sind in der Fernwärmeverteilerstation eines Stuttgarter Heizkraftwerks zu sehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Keine Frage: Bei der Art, wie wir wohnen und heizen, muss sich dringend etwas tun. Schlecht gedämmte Gebäude und ineffiziente Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, sorgen für unnötig hohe Kohlendioxid-Emissionen. Der Gebäudesektor ist beim Klimaschutz fast so schlecht wie der Verkehr. So wird es Deutschland nicht schaffen, klimaneutral zu werden.