Gipfel mit Ampel und Union Eine verpasste Chance in der Migrationspolitik

Das zweite Treffen zwischen Ampel- und Unionspolitikern zur Migrationspolitik ist gescheitert, eine Einigung gab es nicht. Was ein Schulterschluss zwischen Regierung und Opposition in einem der drängendsten politischen Themen hätte werden können, ist nun ein Scherbenhaufen. Denn Populisten haben es jetzt einfacher als zuvor, die Parteien der politischen Mitte in der Migrationspolitik gemeinsam an den Pranger zu stellen – nach dem Motto: Seht her, sie kriegen es einfach nicht hin, auch nicht zusammen.