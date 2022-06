Neue Pläne des Finanzministers : Böse Überraschung für E-Auto-Käufer

Meinung Düsseldorf Angesichts der aktuellen haushaltspolitischen Herausforderungen erwägt der Bundesfinanzminister die Einstellung der Förderung von E-Autos. Das beträfe auch schon georderte Wagen. Für einen Fahrzeugtyp sollte es Ausnahmen geben.

Stattdessen wackelt nun also die Kaufprämie für E-Autos. Sie stammt zugegebenermaßen aus einer Zeit, die den Menschen heute wie eine ferne, glückliche Vergangenheit vorkommt, obwohl sie noch nicht allzu lange her ist. Eine Zeit, in der Spielräume für staatliche Wohltaten trotz Corona-Krise noch vorhanden schienen und die Euphorie, mit der die Energiewende vorangetrieben wurde, manchen Zweifel an der Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen im Keim erstickte, eine Zeit schließlich, in der der Gedanke an Krieg in Europa, an das Zerreißen der durch die Pandemie schon arg strapazierten Lieferketten, an existenziell gefährliche Verknappung von Öl und Gas, an Inflation von beängstigendem Ausmaß einfach nicht zugelassen wurde.