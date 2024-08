Kommentar Haushaltsstreit Das Land bestellt Führung, also bitte liefern!

In den Zitaten des Kanzlers zum Haushalt ist nun ein interessanter Satz enthalten. So sagte er: „Es bleibt ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte.“ Das ist eine Brücke für Lindner, über die der FDP-Politiker nun gehen kann. Er könnte sagen, dass es auch für ihn ein Mysterium sei und so Druck ablassen aus dem Streit. Wären da nicht schon viele FDP-Stimmen, die im Chor die SPD (und den Kanzler gleich mit) beschimpfen für die falsche Interpretation der Gutachten. Andersherum gilt das übrigens auch, denn für viele Sozialdemokraten sind Lindner und die Liberalen mittlerweile zu roten Tüchern geworden. All das spricht nicht dafür, dass sich nun irgendwer an den Aufruf des Kanzlers halten wird, Ruhe reinzubringen. Auch wenn die Koalitionsspitzen angesichts der nahenden Fristen in der kommenden Woche bereits längst miteinander sprechen, um ihren Haushaltsentwurf nur noch abzuändern und dann pünktlich in der kommenden Woche an den Bundestag zu übersenden.