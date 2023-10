Finanzierung noch unklar Das Deutschlandticket muss bleiben

Das Deutschlandticket ist ein Erfolg – auch wenn die Zahl der ÖPNV-Nutzer dadurch nicht so deutlich in die Höhe geschossen ist wie erhofft. Aber was noch nicht ist, kann ja mittelfristig noch werden. Rund die Hälfte der zehn Millionen Nutzer kam aus bestehenden Abos, sie sind keine neuen ÖPNV-Dauerkunden. Die andere Hälfte war bislang mit Einzelfahrscheinen oder Zeitkarten unterwegs. Immerhin acht bis zehn Prozent der Ticket-Nutzer sind einer Umfrage zufolge vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umgestiegen. Die Verkehrsverbünde bewerten das Ticket als Erfolg – vor allem weil es Millionen Menschen enger an den Nahverkehr mit Bahnen und Bussen gebunden hat.