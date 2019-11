Bilanz der Meldeportale der AfD : So machen es die Populisten

Verschwörungen bekämpfen und Tabus brechen, die es gar nicht gibt – das kann die AfD besonders gut. Beobachten lässt sich das jetzt wieder an der Bilanz der Meldeportale, mit denen die Partei linkslastige Lehrer aufspüren wollte.

Erinnern Sie sich an die Meldeportale, die die AfD freischalten ließ? „Neutrale Schule“ oder ähnlich hießen sie und sollten bedenkliche (also nach Ansicht der AfD: linkslastige) Äußerungen von Lehrern sammeln. Etwa ein Jahr ist das her; jetzt hat die „FAZ“ Bilanz gezogen. Die Zahl der Meldungen ging zwar teils in die Tausende, aber vor allem, weil AfD-Gegner aufgerufen hatten, Unsinn zu hinterlassen. Die Zahl der Disziplinarvorgänge, die durch die Portale angestoßen wurden, reichte je nach Land von null bis acht. Das nährt nicht gerade den Verdacht, an unseren Schulen werde massenhaft linksgrüne Indoktrination betrieben – es sei denn, man dehnt seine Paranoia auf die Bildungsverwaltung aus, die da ein ganz großes Ding ignoriere.