Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Sinnvoller Zeitvertreib

Meinung Düsseldorf Der Tag muss optimal genutzt werden – diese Einstellung teilen viele in der Gesellschaft. Doch, wer so denkt und ständig auf die Uhr schaut, verpasst etwas Wertvolles. Warum der Leerlauf manchmal guttut.

Natürlich passt allein das Wort „Zeitvertreib“ kaum noch in die Effizienz versessene Gegenwart. Denn heute fehlt es ja vielen gerade an Zeit. Leute stehen unter Leistungsdruck, haben das Gefühl, an dem, was sie eigentlich gern tun würden, vorbeizuleben. Warum sollten sie sich das bisschen Zeit, das bleibt, vertreiben? Den meisten geht es eher um das Gegenteil: Zeit optimal zu nutzen, am besten mehrere Dinge gleichzeitig tun, damit alle Vorhaben in den viel zu kurzen Tag passen.