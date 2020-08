Sommerferien in Corona-Zeiten : Urlaubsplanung aus der Hölle

Eine Frau am Strand von Can Pastilla auf Mallorca. Foto: dpa/Clara Margais

Reisen wird schon wieder schwieriger – neue Restriktionen überall. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben: Viele Zeitgenossen haben ihre Freiheit im Sommer schlecht genutzt. Vielleicht hatte Jean-Paul Sartre ja doch recht.

Das Ferienjahr 2020, genauer gesagt: die Sommerferiensaison, ist ebenso merkwürdig wie der Rest dieser Corona-Zeit. Glück­lich darf sich schätzen, wer seinen Urlaub in der Zeit zwischen Mitte Juni und Anfang August genommen hatte – das war die Zeit, in der sich verhältnismäßig am freiesten reisen ließ. Inzwischen folgt wieder eine Restriktion auf die nächste, von Maskenpflicht in Tschechien bis Ausgangssperre in Belgien. Kein Wunder, die Zahlen steigen ja wieder überall.