Veränderung oder nicht?: Rühren im Betulichkeits-Quark

Trotz aller Quengeleien über „die Politiker“ soll alles bleiben, wie es ist.

Nachdem der Berliner Politikwissenschaftler Georg Milde von seiner 90-tägigen Inspektionsreise zu den Brennpunkten der Welt in die Heimat zurückgekehrt war, zog er unter anderem dieses Fazit: „Es herrscht zu viel Angst in der Welt.“ Das klingt zumindest blauäugig. Angst ist zwar, wie eine Wendung lautet, „ein schlechter Ratgeber“, aber für weite Teile der Menschheit doch ein sehr realer Lebensbegleiter. Dagegen erscheinen die in Deutschland gern gepflegten „Ängste“ eher als ein Mix aus Hysterie und Empörungslust, der für Wohlstandsinseln typisch ist. „Das Beste kommt noch“ – das bleibt für viele zwischen Kampen und Kempten ein bloßer Filmtitel. Die Überzeugung von einer besseren Zukunft kleidet man, dem Kalender gehorchend, in gute Wünsche zum neuen Jahr; allein, es fehlt der Glaube daran, dass das mehr bedeutet als das Formulieren „frommer“ Wünsche.