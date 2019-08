Kolumne „Total Digital“ : Zukunft mit Fleischgeschmack

Düsseldorf Gibt es bald nur noch Fleischkapseln und Steaks aus dem 3D-Drucker?

Erinnern Sie sich an das Klonschaf Dolly? In meiner Jugend sorgte Dolly überall für lebhafte Diskussionen. Darf man Tiere klonen? Wie viel Gentechnik steckt in unseren Lebensmitteln? Heute diskutieren wir andere Fragen. Etwa: Darf man Küken schreddern? Wie viel Kohlenstoffdioxid verursacht unsere Fleischproduktion? Und: Brauchen wir eine Fleischsteuer? Die Antwort kommt natürlich – wie immer – aus Kalifornien: künstliches Hack, also Fleisch, das wie Fleisch schmeckt, tatsächlich aber im Labor aus Gemüseextrakten zusammengesetzt wurde.