Kolumne Total digital : Einschulung als Zeitreise

Düsseldorf Meine Schulzeit war nicht viel anders als die meiner Nichte heute. Das ist fatal.

Am vergangenen Donnerstag wurde meine Nichte eingeschult. Bei der Feier musste die Musik-Vorführung vorzeitig abgebrochen werden, weil die CD immer sprang. Meine Schwägerin, selbst Lehrerin, erzählte, dass man den PC in ihrem Klassenraum abgeschafft habe, weil darauf noch Windows 95 lief, für das es inzwischen keine Sicherheits-Updates mehr gibt. Nun hat sie gar keinen PC mehr. Am Nachmittag fragte mich meine Nichte, wie es bei mir damals in der Schule gewesen wäre. Was sollte ich ihr sagen? Meine Grundschulzeit ist mehr als 20 Jahre her, aber wir haben im Grunde fast genauso gelernt wie ihr?