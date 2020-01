Kolumne: Total Digital : Löschen? Niemals!

Düsseldorf Unser Kolumnist ist ein Datenmessi, aber mit System. Um Cyberkriminelle zu täuschen, versteckt er seine Daten so gut, dass er sie selbst kaum wiederfindet.

Ich gestehe: Ich bin ein Datenmessi. Ich verabscheue die Idee vom papierlosen Büro. Nur Briefbögen sind wahr, gelocht und abgeheftet. Ordner, liebe Kinder, das sind diese sehr deutschen schwarzmarmorierten Pappdeckel mit jener wunderbaren Mechanik darin, die die gelochten Papiere festhält. Nehmen wir nur den jährlichen Rentenbescheid, ein Dokument, das parallel zur Lebenszeit immer interessanter wird. Ich habe all meine Bescheide gesammelt, auf Papier. Eines Tages werde ich mit diesem Ordner unterm Arm zum Sozialministerium fahren und einfordern, was mir einst an Rente versprochen wurde. Minister Kühnert wird herumdrucksen, dass wir Babyboomer leider zu viele seien. Weil ich aber all die Bescheide so schön gesammelt habe, wird der Minister andeuten, dass sich da sicher was machen ließe. Trüge ich dieselben Rentenbescheide auf meinem Smartphone mit mir, würde mich schon die Sicherheitskraft am Ministeriumstor abwimmeln. Wer glaubt denn einem Bildschirm? Eintrittskarten oder Tickets kann man speichern, aber keine echten Dokumente. Die gehören gelocht und geheftet. Ordner sind Macht. Mit einem Griff. Zack. Meine Meinung.