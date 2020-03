Kolumne „Total Digital“ : Internet all inclusive

Eine Frau hält ein Mobiltelefon am Strand an der Ostsee. Foto: dpa/Daniel Naupold

Düsseldorf Unlimitierter Internetzugang im Urlaub ist Segen und Fluch zugleich.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als wir im Hotel für das Internet extra zur Kasse gebeten wurden? 20 Euro für ein bisschen W-Lan, was für eine Abzocke! Oft ließ ich beim Einchecken meine Wut an einem übernächtigten Hotel-Angestellten aus. Was man uns für die Benutzung des Stroms, der Heizung und der Klospülung beabsichtige aufzuschlagen, wollte ich wissen. Meine Frau verdrehte dann stets die Augen und tat so, als ob sie nicht zu mir gehörte.