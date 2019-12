Kolumne „Total Digital“ : Ein Schild, der nicht schützt

Düsseldorf Beim Thema Datenschutz im Internet tut sich die EU weiterhin schwer.

Der sichere Hafen entpuppte sich als nicht ganz so sicher, weil das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen der EU mit den USA geschlossen wurde, die regelmäßig ihre Geheimdienste in See stechen ließen, um Informationen zu erbeuten. Einem Österreicher war es gelungen, den sicheren Hafen vom Europäischen Gerichtshof zur No-Go-Area erklären zu lassen. Deswegen brauchte es den Schild, den „Privacy Shield“, als neues Abkommen, damit Unternehmen weiterhin Daten über Kontinente hinweg austauschen können. Ob dieser tatsächlich schützt, wird momentan vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Und wieder geht es um Facebook.