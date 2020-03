Veränderung der Pharmalobby : Fukushima-Knall der Schulmedizin

Düsseldorf Die Pharmalobby ist extrem einflussreich. Aber das wird sich bald ändern.

Zu spät. Das Virus ist da und die Welt ist über Nacht eine andere. Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort ist so einfach wie menschlich: Im Gesundheitsbereich ist das Geschäft mit der Krankheit um ein Vielfaches lukrativer als jenes mit der Gesundheit. Das weltweite Marktvolumen beträgt 10 Billiarden US-Dollar. Weder Tabakkonzerne noch die Rüstungsindustrie beschäftigen mehr Lobbyisten in Washington und Brüssel als die Pharmaindustrie.

Doch das wird sich ändern. Zigtausende Start-ups stehen in den Startlöchern, um die Schulmedizin auf den Kopf zu stellen. Weg von reaktiven Präparaten, hin zur Diagnose und Prävention lange bevor der Ernstfall überhaupt eingetreten ist.

Die Google-Mutter Alphabet ist an Dutzenden Unternehmen beteiligt, die durch DNA-Analyse und Künstliche Intelligenz die Früherkennung verbessern wollen. An der Wallstreet rechnet man damit, dass Amazon bald in den Apotheken- und Drogeriemarkt einsteigt. Und Apple investiert Milliarden in die medizinische Forschung.

Ob ein „Apple“ am Tag den Gang zum Doktor verhindern wird, darf bezweifelt werden. Doch im Umgang mit Virusinfektionen könnte eine Digitalisierung der medizinischen Versorgung den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Gerade beim Coronavirus haben wir gelernt, wie wichtig der Faktor Zeit ist. Eine verbesserte Datenerhebung und -Anayse in Echtzeit können Tausende Leben retten.

Keiner kann sagen, wie lange der aktuelle Ausnahmezustand anhält, aber: Die Corona-Krise könnte einen Wendepunkt darstellen. Der Fukushima-Moment, der den Umbau unseres Gesundheitssystems vorantreibt. Prävention statt Reaktion. Individuelle Medikamente statt Massenpräparate. Vielleicht wird dann auch der Run auf Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Klopapier ein Ende haben.