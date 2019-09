Kolumne „Total Digital“ : Der Killer des Einzelhandels

Düsseldorf Wer nicht online, sondern im Geschäft kaufen will, hat es nicht immer leicht.

Februar 2004. So lange habe ich schon mein Kundenkonto bei Amazon. Ich habe mir die Zeit genommen, mir meine Bestellhistorie anzusehen. Mir wurde bewusst, was für eine lange und intensive Beziehung ich zu diesem Online-Händler aufgebaut habe. Aber eins muss ich sagen: Ich gehe immer noch gerne einkaufen. In meiner Kindheit sind wir samstags immer „in die Stadt“ gefahren und haben Erledigungen gemacht. Auch heute lasse ich mich im Büchergeschäft lieber inspirieren als auf einer Webseite. Kleidung möchte ich in der Hand haben, und das Stöbern im Supermarkt liebe ich. Der Bestellvorgang bei Lebensmittellieferdiensten auf meinem Smartphone ist nicht nur total langweilig, sondern scheitert auch am meist nicht passenden Lieferfenster.