Kolumne „Total Digital“: Facebook bleibt unbelehrbar

Meinung Das soziale Netzwerk ist zum größten Widerspruch der digitalen Welt geworden. Negativ-Schlagzeilen überraschen eigentlich nicht mehr. Kommt jetzt das Facebook-Aus?

Millionen Passwörter unverschlüsselt in einer internen Datenbank abspeichert, vom Datenskandal Cambridge Analytica deutlich eher gewusst als bisher angenommen – Facebooks Negativ-Schlagzeilen zuletzt haben nicht einmal mehr groß überrascht. Aber zum Glück nutzen immer weniger Facebook – vor allem die Jugend flüchtet. Oft hört man den Satz im Bekanntenkreis, unter enttäuschten Selbstständigen oder Unternehmern, die in den vergangenen Jahren viel Arbeit in den Aufbau ihrer Facebook-Seiten gesteckt haben. Kommt das Facebook-Ende?

Vergangene Woche habe ich einen der beiden Firmen-Standorte in London besucht. In einem schicken Viertel, dezent in einem Hinterhof gelegen, programmieren Hunderte Mitarbeiter an Whatsapp oder dem Werbesystem. Ein dritter Standort soll folgen – 6000 neue Mitarbeiter sollen dort eingestellt werden. Die Zeichen stehen auf Expansion. Facebook scheint sich selbst erst am Anfang zu sehen.