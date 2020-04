Total Digital : Freiwillig überwacht

Ein Lockern der Ausgangsbeschränkungen ist derzeit nur mit digitaler Hilfe denkbar. Wer eine Smartphone-Überwachung akzeptiert, könnte mit Freigang belohnt werden. Warum nur werden die Daten der Tech-Giganten nicht genutzt?

Vor wenigen Wochen, als die Welt noch lief wie gewohnt, habe ich an dieser Stelle auf ein Experiment hingewiesen, das auf YouTube zu sehen ist. Peter Lord, Manager beim Softwarehersteller Oracle, hatte während seines Vortrags auf einer Digitalkonferenz ein Smartphone auf der Bühne liegen. Das Gerät mit Googles Betriebssystem Android trug keine Sim-Karte im Bauch, hatte keinen Browser geöffnet und hing nur im W-Lan. Lord führte vor, wie das Smartphone gleichwohl im Sekundentakt Daten an den Mutterkonzern lieferte über Ort, Zeit, Bewegung, Temperatur und Luftdruck sowie über Smartphones und Hotspots in der Nähe. Mehr als zweieinhalb Milliarden Smartphones laufen mit Android. Und für alle gilt der Deal: kostenloses Betriebssystem gegen unentwegtes Datenliefern. Damals stellte ich die Frage, was Google möglicherweise über Attentate und Täter weiß.