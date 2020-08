Streit um Videoplattform : Kalter Krieg um Tiktok

Die chinesische Plattform ist äußerst populär – vor allem unter den jungen Leuten in Amerika. Doch ist die App den USA auch ein Dorn im Auge. Donald Trump will nun die Videoplattform verbieten.

Im Jahr 2019 führte Tiktok weltweit die Charts der am meisten heruntergeladenen Handy-Apps an. Laut dem Analysten Sensor Tower wurde die App bislang auf über zwei Milliarden Telefonen installiert. Corona hat den Run auf die Plattform zusätzlich verstärkt. Es ist das erste Mal, dass eine App aus China international Rekorde bricht. Woher dieser Erfolg?



Tiktok trifft einen Zeitgeist. Kurze Videoclips, kombiniert mit Musik und schnellen Schnitten, das funktioniert gut auf Telefonen. Tiktok ging aus Musically hervor, einer Karaoke-­App, bei der vor allem Teenager ihren Stars nacheiferten, indem sie in kurzen Video-Clips die Lippen zu bekannten Pop-Songs bewegten. Das Programm wurde von zwei Chinesen entwickelt und 2017 von dem chinesischen Internetkonzern Bytedance übernommen. In letzter Zeit sorgt Tiktok auch politisch immer häufiger für Schlagzeilen. Indien hatte beispielsweise Tiktok verbieten lassen. Eine Strafaktion für ein Feuergefecht im Grenzgebiet zu China, bei dem 20 indische Soldaten ums Leben kamen. Jetzt will auch Donald Trump die App in den USA verbannen.