Total Digital : Corona und Dating

Wie läuft die Partnersuche in der Krise auf digitalem Wege?

In Zeiten des Hausarrests kommt man ja auf seltsame Ideen. Corona lasse Dating-Plattformen boomen, hatte ich gelesen. Weil ich noch nie auf einer digitalen Partnerbörse unterwegs war, wollte ich wissen, was da so los ist. Das Schöne am Journalistensein: Man kann Gelüste als Recherche tarnen. Deswegen habe ich mich angemeldet, kostenlos, unverbindlich, mit Erlaubnis der Gattin.