Total Digital : Kontrolle ist gut, Vertrauen besser

Intransparenz ist ein Vertrauenskiller – gerade bei jungen Unternehmen.

Flaschenpost beteuert, die Kündigung von acht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern in Düsseldorf habe nichts mit der bevorstehenden Gründung eines Betriebsrates zu tun. Das Start-up Qunomedical verspricht, die empfohlenen Ärzte in Pakistan, Malaysia oder Indien würden Operationen genauso gut oder besser durchführen als deutsche Mediziner – nur günstiger. Und Mark Zuckerberg verspricht, dass die US-Wahl diesmal nicht durch russische Manipulationen über Facebook beeinflusst werden kann. „Wir haben unsere Lektion gelernt“, sagte der Facebook-Chef zuletzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Doch damit ist es so eine Sache. Es muss erst gewonnen, dann bewahrt werden. Gerade Intransparenz ist ein Vertrauenskiller, weil plötzlich jede Entscheidung hinterfragt wird. Das gilt in persönlichen Beziehungen genauso wie in der Beziehung zu Unternehmen. Am Ende hat das auch viel mit Kommunikation zu tun – nimmt man den Menschen und Unternehmen ab, was sie sagen?