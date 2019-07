Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Der Glaube an den Staat

Etatismus hat Konjunktur in Deutschland. Gut, wenn mal jemand darauf hinweist.

Im modernen Sozialstaat ist es zweifellos unerlässlich, mit dem Geld der Bürger Aufgaben von öffentlichem Interesse zu erfüllen. Denn der Staat ist als Sozialausgleichsmaschine gebaut. Das ist gut so – grundsätzlich. Die Frage ist aber nicht nur berechtigt, sondern wünschenswert, ob nicht zumindest teilweise das Geld in der Hand der Bürger besser aufgehoben ist. Das ist klassischer Liberalismus, eine Auffassung, die man auch dann gut teilen kann, wenn man kein FDP-Wähler ist.

Aber Etatismus hat Konjunktur. Das zeigt sich nicht nur am Wunsch nach mehr Umverteilung von Reich zu Arm, der in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist, wie noch im Frühjahr eine OECD-Studie ergab. Das mag man ja noch unter genuin staatliche Aufgaben rechnen. Tiefer griffe ein verpflichtendes Dienstjahr in die Freiheit des Einzelnen ein. Dafür können sich Teile der CDU und immerhin ein Drittel der Deutschen erwärmen. Es ist schon richtig, dem Staat zu geben, was des Staates ist, damit der seine Aufgaben erfüllen kann. Wie meist im Leben gilt aber auch hier: Das rechte Maß ist entscheidend. Und wo das liegt, darüber muss gestritten werden.