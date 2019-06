Kolumne: Hier in NRW : Kanzler Laschet?

Meinung Düsseldorf Armin Laschets Lavieren in der Kanzlerfrage hat Methode.

Und was sagt Laschet selbst, wenn er danach gefragt wird? Ein klares Ja oder Nein dazu gibt es von ihm nicht. Natürlich will auch er sich nicht vor der Zeit verbrennen. Gleichwohl lässt Laschet kaum eine Gelegenheit aus, AKK zu schwächen. Ihren Positionen zur CO 2 -Steuer, zum Umgang mit dem Youtuber Rezo, zur Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet und zum Flirt mit den Konservativen stellte Laschet postwendend Relativierungen wenn nicht Korrekturen entgegen. Zugleich malt er sich mit Blick auf das vielleicht beherrschende Thema der nächsten Bundestagswahl derzeit so grün an, wie es nur geht, kauft sich ein E-Auto, zeichnet Umweltpolitiker aus, punktet auf Artenschutzkonferenzen und feiert Klimaziele.