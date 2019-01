Kolumne: Total Digital: Weglaufen gilt nicht

Robert Habecks Netz-Rückzug ist falsch. Lernen statt Hinwerfen heißt das Motto.

Seit Jahren experimentieren Kommunalpolitiker, Landtags- und Bundestagsabgeordnete auf sozialen Kommunikationsplattformen. Dabei schrammen sie nicht selten knapp an der Fremdschamgrenze vorbei oder leisten sich, wie Habeck, grobe Schnitzer. So weit, so normal. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, mit Rückschlägen umzugehen. Variante eins: Man wirft hin und sucht die Schuld bei a) der bösen Plattform, b) den bösen Nutzern oder c) überall außer bei sich selbst. Varian­te zwei: Man versucht, die neue Kulturtechnik zu lernen.