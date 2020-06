Kolumne Rassismus im Alltag : Die bösen Wörter

Mit Plakaten bekunden Demonstranten auf dem Römerberg in Frankfurt ihre Solidarität mit den Anti-Rassismus-Protesten in den USA. Foto: dpa/Boris Roessler

Rassismus steckt auch in unserer Alltagssprache. Die Debatte darüber muss klar, aber auch behutsam sein. Denn sie muss auch alle diejenigen erreichen, die sich nicht beruflich mit Sprache oder Diskriminierung beschäftigen. Also fast alle.

Rassismus ist nicht nur eine Frage der politischen Programme, sondern auch eine unserer Sprache. Neulich hat der Rat der Stadt Köln beschlossen, sich für eine Vermeidung des „N*Worts“ (so steht es in der Vorlage) einzusetzen. Immerhin erläutert eine Fußnote, was das „N*Wort“ sein soll: „der rassistische Begriff ,Neger’“. Es gibt Aktivisten und Experten, die jede Nennung umgehen wollen, weil damit Beleidigungen immer neu reproduziert würden. Im Fernsehen würde man sagen: Das Wort wird weggepiept.