Nawalny, China, Moria : Max Weber und der Dämon der Politik

Handeln nach Verantwortungs- oder doch eher Gesinnungsethik? Das ist der ewige Konflikt der Politik. Ein 100 Jahre alter Vortrag gibt Hilfestellung. Oder: Was Max Weber mit unserer Gegenwart zu tun hat.

So wie derzeit drängten sich selten die Anlässe, die zum Nachdenken über den ewigen Konflikt zwischen Realpolitik und Idealismus auffordern. Drei Beispiele: die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria, die Haltung gegenüber der rabiaten russischen Regierung, der Umgang mit dem undemokratischen Regime in Peking. Jedes Mal steht politisches Kalkül (keine neue Fluchtwelle, Beziehungen retten, Arbeitsplätze sichern) gegen moralische Grundsätze (Nothilfe, Werte verteidigen, Menschenrechte einfordern).

Die Gegensätze und ihre Anwendung auf die drei Fälle liegen offen zutage. Aber Weber zu lesen ist auch deshalb immer ein Gewinn, weil er zwar in Idealtypen, aber nicht in Dogmen denkt: Gesinnungsethik bedeute nicht notwendigerweise Verantwortungslosigkeit und umgekehrt, steht da nämlich auch. Politik ist, Weber weiß das sehr gut, ein einziger Kompromiss. Oder wie er selbst sagt: „Der Genius oder Dämon der Politik lebt mit dem Gott der Liebe in einer inneren Spannung, die jederzeit in unaustragbarem Konflikt ausbrechen kann.“