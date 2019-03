Kolumne: „Mit Verlaub!“: Visionen lassen Gedanken tanzen

Emmanuel Macron dirigiert „Melodien für Millionen“ Europäer. AKK musiziert auch.

Wenigstens die Kanzlerin in Ausbildung, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat halboffiziell den Fanfarenstößen von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ihre europäische Melodie hinzugefügt. Chapeau, Madame! Dennoch der Eindruck: Der Fortschritt ist zu oft eine Schnecke aus Deutschland. Von den Berliner Disharmonikern in Auflösung war Macron zuvor nie die Ehre einer angemessenen Antwort zuteil geworden. Viel tönendes Nichts im Orchestergraben: die Kapellmeisterin mit schlaffem Dirigat, die Streicher krächzend, ansonsten kümmerliches Blech. Macron dagegen wirkt kühn, er beherrscht die Partitur einer Melodie für Millionen, frei nach dem Befund des großen Kanzlers und Europäers Konrad Adenauer: „Das Wichtigste in der Politik ist der Mut.“