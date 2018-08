Kommentar: Papst Franziskus ächtet die Todesstrafe

Düsseldorf Papst Franziskus ächtet die Todesstrafe. Das ist richtig und überfällig.

Denn selbstverständlich ist das auch politische Botschaft für jene Länder, in denen noch immer Menschen mit dem Tod bestraft werden. Länder, die ihre Präsidenten gerne in den Vatikan reisen und sich mit dem Pontifex vorteilhaft ablichten lassen. Allein in den USA sitzen derzeit 2800 Menschen in den Todestrakten; und in 31 Bundessaaten dort ist die Strafe mit dem Tod in den Gesetzbüchern festgeschrieben.