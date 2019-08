Kolumne „Mit Verlaub“ : Was geht ab auf MS Deutschland?

Düsseldorf Freiwilliger Babyverzicht für den Klimaschutz ist die neueste Hysterie in Deutschland - sagt unser Kolumnist. Auch dass der Datenschutzbeauftragte Baden-Württemberg die Vermummung von Aktivisten verteidigt, findet er bedenklich.

News vom Narrenschiff D: Es mehren sich Berichte, wonach junge Frauen aus Klimaschutzgründen aufs Kinderkriegen verzichten wollen. Hier erfährt die sprichwörtliche „Willkommenskultur“ ihre Umkehrung; schließlich ist jeder neue Erdenbürger eine Belastung für die CO 2 -Bilanz. Eine junge Frau hat sogar ihre im Kern traurige Botschaft „Nein zum Kind, wegen des Klimas“ in einem Buch verdichtet. Wo, wenn nicht in Deutschland, das für alle möglichen Hysterien anfällig ist, hätte das Werk Aussicht, ein Bestseller zu werden? Anderes Thema, vergleichbarer Irrsinn: Vor kurzem hatten wir Deutschen hohen Besuch: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg machte sich im rheinischen Braunkohle-Revier samt seinem Wald des Schreckens, dem Hambacher Forst, kundig. Auf dem historischen Foto, das die Heilige der letzten Tage zeigt (es ist natürlich nicht mehr weit bis zum herbei phantasierten Weltuntergang), sieht man neben sympathischen jungen Gesichtern auch eine vermummte Gestalt aus der teilweise gewaltbereiten Waldwächter-Szene im Hambacher Forst. „Na“, denkt man, „Räuber und Gendarm für Heranwachsende, befremdlich, halb so schlimm.“ Dann meldet sich der Datenschutzbeauftragte Baden-Württemberg zu Wort und behauptet, Vermummung sei regelmäßig eine Art Selbstschutz vor befürchteten Nachteilen. NRW-Innenminister Herbert Reul konterte sarkastisch und richtig: Wenn man das lese, könne man meinen, hier spreche der Datenschutzbeauftragte von Nordkorea. 2018 wurden mehr als 300 Gewaltdelikte im Hambacher Forst angezeigt. Kriminell waren dort und sind woanders nicht die viel zu oft verunglimpften „Bullen“ und der Staat, kriminell ist ein im ganzen Land aktiver, häufig maskierter Pöbel, dem kein Verständnis gebührt – nicht einmal auf dem Narrenschiff D.