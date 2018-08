Kolumne „Total digital“ zum Digital Detox: Ich bin mal eben offline

Düsseldorf Internet-Auszeiten sind im Trend. Absurd ist es aber, sich online damit zu rühmen.

Jetzt hat der Trend auch diejenigen erfasst, die viel Geld damit verdienen, ständig im Netz präsent zu sein: die Influencer. „Daria Daria“ folgen auf der Foto-Plattform Instagram 162.000 Nutzer. Auf ihrem Profil zelebriert sie derzeit ihre neuen strengen Offline-Regeln. Sie will maximal 2,5 Stunden am Tag das Handy nutzen und an einem Tag der Woche ganz auf Social Media verzichten. Auch ein erfolgreiches Reiseblog geht für zwei Wochen komplett in den Ruhemodus. Andere Influencer sind nicht so konsequent: Was sie in ihrer neuen Offline-Zeit alles Tolles machen, halten sie mit dem Smartphone fest, um es dann online zu zeigen. Wie absurd.