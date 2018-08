Kolumne „Gesellschaftskunde“: Distanz zum Job

Düsseldorf Zu viel Nähe zum Beruf schadet. Doch wie viel innerer Abstand ist angemessen?

Gerade Leute, die für ihre Arbeit brennen, geraten in die Gefahr, süchtig zu werden nach der Anerkennung im Job. Darum raten viele Experten, gerade in kreativen oder sozialen Berufen innere Distanz zu wahren. Wer auf die Frage: Und, was machst Du so? gleich seinen Beruf nennt, gilt als gefährdet.