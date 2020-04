Kolumne „Total Digital“ : Frühjahrsputz fürs Smartphone

Meinung Düsseldorf Unsere mobilen Endgeräte quellen über vor Apps, Fotos und anderem unnötigen Datenmüll. Es wird höchste Zeit für den digitalen Frühjahrsputz. Die oberste Regel dabei lautet: im Zweifel löschen.

Corona erinnert mich an Januar. Am Anfang hat man noch gute Vorsätze. Zuerst viel Sport. Man hat ja Zeit. Also die tollsten Apps runterladen. Leider sind die ersten Verrenkungen auf dem Wohnzimmerteppich nicht ganz so flüssig. Na gut, lernen wir eine Sprache, Finnisch wäre toll. Also ein halbes Dutzend Sprach-Apps laden. Leider ist Finnisch überall gleich schwer. Dann eben Filme. Und Spiele. Und Podcasts.