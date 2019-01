Kolumne: Gesellschaftskunde: Auschwitz als Mittel zum Zweck

Aus dem Holocaust Film und Literatur zu machen, muss stets der Erinnerung dienen.

Eine ganz andere Sache ist es, den Holocaust für eigene Ziele zu benutzen, und seien sie noch so ehrenhaft. Deshalb war 1999 Joschka Fischers Verweis auf Auschwitz, mit dem er den Kosovo-Krieg rechtfertigen wollte, so angreifbar. Und deshalb steht Robert Menasse zu Recht in der Kritik, der nicht nur in seinen Roman „Die Hauptstadt“, sondern auch in Interviews dem deutschen Europapolitiker Walter Hallstein eine Rede in Auschwitz angedichtet hat. Im Roman mag das von der Freiheit des Künstlers gedeckt sein; außerhalb ist es bestenfalls geschmacklos – auch wenn Menasse damit mehr europäische Integration begründen wollte. Aber die einzige Instrumentalisierung, die Auschwitz verträgt, ist die der Erinnerung an Auschwitz. Und nur wer sich erinnert, kann sagen: Nie wieder!