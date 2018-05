Kolumne - Hier in NRW: Fachwissen ist kein Argument

Düsseldorf Wer ein Ministeramt antritt, muss frei von Interessenkonflikten sein.

Wenn es um die Verteilung von Ministerposten geht, spielt ein Kriterium meistens keine so große Rolle: Fachwissen. Katarina Barley zum Beispiel bezeichnete sich in der Phase der Berliner Regierungsfindung als eine Art Allzweckwaffe. Sie könne so gut wie alles, verkündete sie. Egal ob Familien-, Arbeits- oder auch Außenministerin. Am Ende übernahm sie das Justizministerium.